U republikánů začalo zúčtování se senátory, kteří chtěli odsoudit Trumpa

Výkonný výbor tohoto politického uskupení ve státu Louisiana hned v sobotu jednohlasně odsoudil senátora Billa Cassidyho za jeho rozhodnutí. Tamní politik Jeff Landry o Cassidym řekl, že „padl do pasti nastražené demokraty s cílem, aby se republikáni pustili do republikánů”.

List The New York Times uvádí, že dva z republikánů, podle kterých se Trump podněcování ke vzpouře dopustil, se příští rok neuchází o znovuzvolení, což jim oproti jejich kolegům dávalo větší politickou svobodu. Nicméně i tak to ve svých domovských státech Richard Burr ze Severní Karolíny a Patrick Toomey za Pensylvánii „schytali”. Šéf republikánů v Pensylvánii proces proti Trumpovi označil za „protiústavní krádež času a energie, která neudělala naprosto nic ke sjednocení lidí ve Spojených státech”, a dodal, že podobně jako mnoho řadových straníků ho to, jak senátor Toomey hlasoval, zklamalo.