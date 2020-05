Trump zaútočil na rozhlasovou stanici Hlas Ameriky

Americký prezident Donald Trump ve své válce proti médiím útočil již na mnohé televize či deníky, jeho poslední terč je ale velmi překvapivý, napsala agentura AP. Trump se totiž opřel do rozhlasové stanice Hlas Ameriky (Voice of America, VOA), jedné z nejvýznamnějších stanic v USA, která šíří svůj program do celého světa a začala vysílat po vstupu USA do 2. světové války.