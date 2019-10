Trump tvrdí, že na výkonu prezidentské funkce prodělal miliardy dolarů

„Jestli tratím dvě miliardy dolarů, pět miliard dolarů, nebo méně, to je úplně jedno. Je mi to jedno,” řekl Trump. „Dělám to pro tuto zemi, dělám to pro lidi,” dodal.

Trump před novináři sumu, kterou by mohl vydělat, kdyby nebyl prezidentem, zmínil v souvislosti se summitem skupiny nejvyspělejších zemí světa G7. Ten chtěl v červnu 2020 uspořádat ve svém floridském golfovém resortu Trump National Doral poblíž Miami. Demokraté tento záměr kritizovali a Trumpa obvinili ze zneužívání prezidentského úřadu. Prezident se následně této myšlenky vzdal.

V pondělí na Twitteru označil svůj resort za nejlepší místo, kde by se vrcholná schůzka mohla konat, nebýt odporu krajně levicových demokratů, kteří sami nic nedělají. Zdůraznil, že by areál poskytl zdarma. To následně zopakoval i novinářům, že zatímco mohl ušetřit daňovým poplatníkům peníze, bude muset najít jiné místo konání. „Nemyslím si ale, že najdu něco stejně tak úžasného či dobrého,” dodal.