Trump stahováním vojsk ze Sýrie zkomplikoval razii proti Bagdádímu, píše NYT

Stahování amerických vojáků ze Sýrie, které před třemi týdny nařídil americký prezident Donald Trump, zkomplikovalo několik měsíců plánovaný zátah proti hlavě Islámského státu abú Bakrovi Bagdádímu. S odvoláním na představitele Pentagonu a tajné služby to napsal deník The New York Times. Kvůli odsunu vojska musela být operace urychlena.