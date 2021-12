Trump označil náčelníka štábu Milleyho za idiota

„Nikdy nezapomenu, jak mi Milley říkal - pane, pane, je levnější tam to vybavení nechat než je odvážet zpátky,“ řekl Trump v projevu ve svém floridském sídle v Mar-a-Lago mladým příznivcům a dodal, že se ho pak zeptal: „Myslíte si, že by bylo levnější ho tem nechat, aby ho mohli mít, než natankovat půlku nádrže a letět s tím do Pákistánu, nebo zpátky do USA?“