Teta se rozpovídala – Ivanka je miniDonald

„A pak je tu Donald, který nikdy nic pro nikoho neudělal, jen pokud se mu to hodí,“ řekla dále sestra o prezidentském bratrovi. „O čemkoli, co udělal, řekl: ,Podívejte se, co jsem vykonal. Nejsem úžasný?‘ A přitom je to držgrešle, jako byl otec, fakt,“ vyznala se Barryová.