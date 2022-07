Sněmovna v USA odhlasovala obnovení práva na potrat, v Senátu zřejmě neprojde

V uplynulých skoro 50 letech garantoval Američankám právo ukončit těhotenství zhruba do jeho 24. týdne verdikt nejvyššího soudu z případu Roeová vs Wade. Soud v něm rozhodl, že američtí zákonodárci nemohou potraty zakazovat vzhledem k jisté pasáži 14. dodatku americké ústavy týkající se odepírání osobní svobody.

Návrh přijatý ve Sněmovně reprezentantů výsledkem 219 hlasů ku 210 by dříve platný výklad ústavy uzákonil. Bránil by státům v zakazování potratů do fáze těhotenství, kdy je plod schopen přežít mimo dělohu. Kromě toho by zakázal vyžadovat od pacientů "lékařsky nepotřebné osobní návštěvy" před vykonáním zákroku.