Saúdové po otočce USA slibují zvýšit těžbu

„Neodejdeme a nenecháme vakuum, které by mohly zaplnit Čína, Rusko nebo Írán,“ ujišťoval Biden zástupce Rady pro spolupráci arabských států Perského zálivu (GCC), kterou tvoří Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty, Bahrajn, Kuvajt, Omán a Katar. Jednání v Džiddě se navíc účastnili i představitelé Iráku, Egypta a Jordánska. Bidenova administrativa přitom zvažuje, že stáhne embargo na prodej útočných zbraní do Saúdské Arábie, pokud se bude dál uklidňovat konflikt v Jemenu, informovala nedávno agentura Reuters s odvoláním na své zdroje.

Biden s princem po nástupu do Bílého domu odmítal mluvit a sliboval, že ze Saúdské Arábie učiní „vyvrhele“ poté, co americké tajné služby došly k závěru, že bin Salmán je přímo zodpovědný za brutální vraždu novináře Džamála Chášukdžího na konzulátu v Istanbulu. Svůj nesmlouvavý postoj k Rijádu, nejvýznamnějšímu dovozci ropy do USA, však musel i v důsledku konfliktu na Ukrajině přehodnotit. Po příletu do Džiddy se dokonce s bin Salmánem přivítali jako staří kamarádi, když si namísto podání ruky familiárně ťukli pěstmi. Napětí tím ale neopadlo.