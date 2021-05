Sanders se pokusí v americkém Senátu zablokovat vývoz zbraní do Izraele

Standardně proces funguje tak, že po schválení prodeje vládou následuje 30denní lhůta, v rámci které se mohou zákonodárci rozhodnout, jestli obchod zablokují. Některým spřáteleným zemím, jako právě Izraeli, poskytují Američané zkrácené období 15 dní. To v tomto případě vyprší v pátek.

Doufám, že se s nimi řeší i to, jak s těmi zbraněmi naloží.

Senátor Sanders, který vyrostl v židovské rodině, počítá s podporou spřízněných demokratických progresivců. Pro schválení rezoluce, která by prodej zablokovala, by ale potřeboval sehnat nadpoloviční většinu 51 hlasů, nebo alespoň 50 plus rozhodný hlas viceprezidentky.