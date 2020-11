Republikáni i NATO kritizují Trumpa za plán stahování vojáků z Afghánistánu

Stoltenberg dal podle stanice BBC najevo obavy, což obvykle veřejně nedělá. Varoval, že „cena za příliš brzký nebo nekoordinovaný odchod by mohla být velmi vysoká“. Varoval před rizikem, že by se Afghánistán mohl zase stát místem, odkud by mezinárodní milice organizovaly útoky. V Afghánistánu má klesnout počet amerických vojáků z 4500 na 2500, v Iráku z 3000 na 2500.