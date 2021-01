Přísný trest pro všechny, kdo útočil na Kapitol, žádají americká média

Každý, kdo se ve středu 6. ledna dostal násilně do Kapitolu, by měl být zatčen, souzen a přísně potrestán, apelují na bezpečnostní úřady americká média. Není to otázka pomsty, ale je to nejlepší způsob, jak pomocí trestu odradit od páchání dalších zločinů, píše například server vox.com. Dosud bylo zadrženo a obviněno z domácího terorismu 25 lidí, další desítky jsou vyšetřovány, píše agentura Reuters.