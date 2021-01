Příběhy inaugurace: Unavený básník a Obamův popletený slib

Poté, co si prezident pronese slib, přijde na řadu první projev k národu. Historicky nejkratší řeč pronesl hned první americký prezident George Washington (prezidentem 1789 - 1797). Muž, který toho i v soukromí moc nenamluvil, řekl po svém druhém uvedení do úřadu jen 135 slov.

Kvůli obavám z bezpečnosti také bude na místě 25 tisíc vojáků Národní gardy. To je pro takovou akci naprosto bezprecedentní. Tajné služby dokonce varovaly, že by mohlo dojít k útoku, a to nejen ze stran příznivců radikálních hnutí, ale i přímo od vojáků.