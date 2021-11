Povodně na západě Kanady odřízly 18 tisíc lidí

„Nebojím se dnešního deště. Obávám se příštího týdne, toho, co přijde,“ řekl starosta města Abbotsford Henry Brown. Zatím spoléhá na pumpy odčerpávající vodu. Pokud by selhaly, byla by to podle něj pro obyvatele katastrofa. Náprava škod ve městě, kde utonuly tisíce zemědělských zvířat, může přijít na miliardu dolarů.