Bude vás to hodně bolet. Západ varuje Rusko před napadením Ukrajiny

Cílem sankcí by se v případě útoku na Ukrajinu měly stát velké ruské banky a omezena by měla být i možnost převádět rubl na dolary a další měny.

Nejdrastičtější možnost, kdy by Rusko bylo odříznuto od světového platebního systému SWIFT, což potkalo v minulosti Írán, by zřejmě uplatněno nebylo, protože by to mohlo tvrdě postihnout obyčejné občany. Pravděpodobnější je omezení možnosti konvertovat rubly na dolary, eura a libry.