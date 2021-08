Pentagon nařídil vojákům povinné očkování

Doposud po amerických vojácích nebylo požadováno povinné očkování proti covidu-19, protože očkovací látka od Pfizeru byla schválena jen pro nouzové použití. V pondělí ale FDA tuto vakcínu plně schválil pro lidi starší 16 let.

Vojáci ale mohou být očkováni pouze vakcínami, které jsou ze strany FDA zcela schváleny, což je nyní pouze případ té od Pfizeru, očkovací látky od Moderny a společnosti Johnson & Johnson jsou schváleny jen pro nouzové použití. Pokud však budou vojáci očkováni jimi, bude jim to uznáno.

Povinné očkování se netýká vojáků, kteří jsou zapojeni do klinických zkoušek, dokud ty nebudou ukončeny. Podobně jako u dalšího povinného očkování mohou vojáci požádat o výjimku z náboženských nebo zdravotních důvodů, uvedl mluvčí Pentagonu John Kirby.

Pokud ale budou odmítat očkování z jiných důvodů, budou vyzváni, aby zašli za svým lékařem a promluvili si s velitelem. „Velitelé mají k dispozici široké spektrum nástrojů, aby svým kolegům pomohli ke správnému rozhodnutí a nemusel to řešit soud,“ vysvětlil Kirby.

Armáda volí opatrný postup, protože část vojáků s povinným očkováním nesouhlasila. Mnozí ale z důvodu, že vakcína byla schválena jen v nouzovém režimu. Někteří se však obrátili na právníky i kvůli tomu, že vládní vakcíně nevěří, uvedla v srpnu agentura AP. Potvrdil to bývalý vojenský právník Greg Rincley, který vede advokátní kancelář. Uvedl, že šlo o stovky lidí. V roce 2004 zakázal federální soudce očkování vojáků experimentální vakcínou proti antraxu kvůli možným vedlejším účinkům.

Kirby uvedl, že 68 procent příslušníků ozbrojených sil je očkovaných, u námořnictva je to dokonce 73 procent, což může souviset s nákazou na letadlové lodi USS Theodore Roosevelt i s větší autoritou velitelů US Navy, naopak u pozemních sil je to jen 40 procent.