Offspring vyhodili bubeníka, protože není naočkovaný

„Protože nejsem schopen vyhovět tomu, co se stále více stává normou v (hudebním) průmyslu, bylo nedávno rozhodnuto, že nejsem bezpečný, abych se mohl pohybovat ve studiu a na turné. Neuvidíte mě proto na blížících se koncertech,“ uvedl Parada.

S kalifornskou kapelou bubnoval od roku 2007 a hrál na posledních čtyřech albech, včetně aktuálního Let The Bad Times Roll, jež se letos dostalo na třetí příčku britského albového žebříčku.

Pete Parada na koncertě The Offspring

„Nepovažuji za etické nebo moudré povolit těm, co mají největší moc diktovat lékařské postupy těm, kteří nemají moc žádnou,“ napsal se zřejmou narážkou na to, že Facebook a Google budou požadovat po svých zaměstnancích, aby se před návratem do práce v kanceláři nechali naočkovat.