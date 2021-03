Národní garda bude střežit Kapitol až do 23. května

Americké ministerstvo obrany v úterý oznámilo, že se rozhodlo prodloužit o více než dva měsíce nasazení příslušníků Národní gardy na ochranu Kapitolu. Národní garda byla do Washingtonu povolána poté, co do sídla zákonodárného sboru 6. ledna vtrhli příznivci exprezidenta Donalda Trumpa, což si vyžádalo pět mrtvých