Moralesovi příznivci hrozí v Bolívii občanskou válkou

Áñezová vyzvala k obnovení demokracie. „Chceme být demokratickým nástrojem začlenění a jednoty,“ řekla 52letá konzervativní katolička za stolem s velkou biblí a krucifixem. O začlenění však u nové vlády zatím nelze mluvit ani náhodou, napsal list The Guardian. I když je v zemi 40 procent původních obyvatel z 36 indiánských kmenů, v kabinetu není ani jeden.

Áñezová řekla BBC, že Morales se nejen nebude moci účastnit opakovaných prezidentských voleb, ale měl by být vydán, protože porušil podmínky azylu, když se z Mexika vyjadřoval k politickému vývoji v zemi: „Měl by čelit spravedlnosti, protože opustil zemi tím nejzbabělejším způsobem. Ví, že se musí zpovídat před soudem. A porušil všechny podmínky pro azyl, protože se otevřeně angažoval v politice, což není povoleno, když je vám udělen azyl.”

Popřela, že by v zemi proběhl puč, když velitel armády vyzval prezidenta k demisi, byť ten už slíbil opakování voleb.

Prozatímní prezidentka však nečelí jen odporu ze strany původních obyvatel a Moralesových příznivců. Její vlády se obává i tvrdá kritička Moralese María Galindová, která založila feministické hnutí Mujer Creando: „Toto je rozhodně vláda zaměřená proti původním obyvatelům. Není to jen otázka rasismu, ale i pluralitního státu. Pravice vyplnila vakuum děsivým a nebezpečným způsobem. Zejména pro mě, protože jsem protifašistická bojovnice, hlásím se k tomu, že jsem lesbička, takže by mi mohli v této zemi vyhrožovat nebo mě zavraždit.“

Obavy z katolické pravice vyvolávají i slova samozvaného občanského vůdce Fernanda Camacha, který také byl v prezidentské paláci na inauguraci a pak řekl: „Bible znovu vstoupila do paláce“.

Politický komentátor Yerko Ihlik uvedl, že by se místopředsedkyně senátu, která se stala prozatímní prezidentkou, protože všichni ostatní politici, kteří by mohli zastoupit prezidenta, podali demisi, měla soustředit na uspořádání nových voleb. Zatím ale jejich termín nezveřejnila. Pouze sdělila, že Morales , který je v exilu v Mexiku, se jich nebude moci zúčastnit.

Zakladatel a ředitel Demokratického střediska Jim Schultz, který žije v Bolívii 19 let, upozornil, že by Áñezová měla jednat obezřetně: „Nikdo ji nezvolil. A pokud si Bolivijci, kteří podporují Eva - a těch je hodně - myslí, že se pravice vrací k moci bez volebního vítězství, pak to jen prohloubí rozdělení.”