Michael Bloomberg: hodně peněz, málo procent

Nic nevystihuje lépe jeho problém než postřeh listu San Francisco Chronicle k jeho nedávné návštěvě Kalifornie: „Exstarosta New Yorku je na své první zastávce prezidentské kampaně v Kalifornii, ve státě, v němž jeho kandidaturu podporuje jen málo lidí, mnozí nevědí, kdo je, a ti, co to vědí, si o něm moc příznivého nemyslí.“