Lidská chyba znehodnotila milióny vakcín Johnson & Johnson

Asi patnáct milionů dávek vakcíny od firmy Johnson & Johnson nedopovídá požadovaným standardům, uvedl list The New York Times. Při výrobě v továrně Emergent BioSolutions došlo k lidské chybě. Výrobce přiznal znehodnocení jedné šarže, aniž by uvedl, kolik vakcín to je. Nikdo nebyl ohrožen, protože očkovací látka ještě nebyla naplněna do ampulí, ale není jasné, jak se to projeví na dodávkách této vakcíny.