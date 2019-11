Kongres Trumpa vyzval, aby buď vypovídal, nebo si přestal stěžovat

Nadler uvedl, že Trumpovi napsal dopis a dal mu v něm termín do 1. prosince, aby potvrdil, zda přijde. Uvedl, co může prezident dělat: „V zásadě má Trump na výběr. Může využít této příležitosti a být zastoupen na slyšení k impeachmentu, nebo si může přestat stěžovat na proces. Doufám, že si zvolí možnost podílet se na vyšetřování, ať už přímo, nebo přes zástupce, jako to udělali jiní prezidenti před ním.“