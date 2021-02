Jsme zpět na mezinárodní scéně, ohlásily americké špičky

„Spojené státy vložily čtyři miliardy dolarů (přes 85 mld korun) do programu Covax, jehož cílem je zajistit spravedlivý přístup k vakcínám proti covidu-19 v zemích s nižšími příjmy,“ dodal šéf americké diplomacie. Iniciativu koordinuje Světová zdravotnická organizace (WHO), která tvrdí, že za méně než rok by měly být distribuovány asi dvě miliardy dávek vakcín.