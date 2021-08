Fauci: Varianta delta už je jiný virus

„Zhoršuje se to,“ varoval Fauci v rozhovoru pro vydavatelství McClatchy. „Když se podíváte na to, jak zrychluje průměrný denní počet nákaz za týden, tak vidíte, že stoupá velmi prudce,“ řekl Fauci. Podle něj USA budou brzy evidovat mezi 100 000 a 200 000 případů nové nákazy za den.

„Kvůli vyšší přenositelnosti i proto, že máme 93 milionů lidí v zemi, kteří mají možnost být očkovaní, ale nebyli, tu máte velké množství ohrožených lidí,“ upozornil Fauci. „Lidé, kteří se nenechali očkovat, si myslí, že je to jenom o nich. Ale není. Je to také o všech ostatních,“ prohlásil.

Dodal, že i kdyby všichni tito lidé vakcínu dostali, „neprojeví se to dříve než mezi půlkou a koncem srpna“, protože vakcína plně chrání až dva týdny po podání druhé dávky. Ani naočkování většiny populace však úplně šíření viru nezastaví, protože i očkovaní jej mohou mít v těle a přenášet.

Přesto je Fauci pro rychlé očkování, protože se obává že v době rychlého šíření by mohl virus dále zmutovat v ještě smrtelnější kmen.

„Jestliže nerozdrtíme epidemii tak, že bude naprostá většina populace očkovaná, pak bude nákaza dál doutnat přes podzim do zimy. A to poskytne viru dostatečnou šanci, aby se objevila varianta, které bude horší,“ uvedl Fauci s tím, že taková varianta by mohla vytlačit i deltu.