Facebooku se splašil algoritmus a byl dost rasistický

Provozovatel internetové sociální sítě Facebook se v pátek omluvil za „nepřijatelnou chybu“ svého algoritmu, který se uživatelů po shlédnutí videa s černochem nevhodně ptal, zda „chtějí pokračovat ve sledování videí o primátech“. Upozornil na to americký deník The New York Times. I když je člověk také řazen mezi primáty, dotaz v této konotaci byl zcela nevhodný.