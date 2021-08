Do Světového obchodního centra v New Yorku uhodil blesk

Bouře Henri ohlásila svůj příchod na severovýchod Spojených států ve velkém stylu. Přímo do špičky výškové budovy One World Center, která dominuje New Yorku, v sobotu udeřil blesk a zachytila to kamera. Působivé záběry v pondělí zveřejnila agentura Reuters.