Čína je hlavním soupeřem USA

„Náš vztah s Čínou bude založený na konkurenci tam, kde je to potřeba, na spolupráci tam, kde je to možné, a soupeření tam, kde je to nutné,” uvedl Blinken ve svém prvním velkém projevu od nástupu do úřadu, v němž představil priority budoucí zahraniční politiky USA. „Zvládneme největší geopolitickou zkoušku 21. století: náš vztah s Čínou.”