Byli to herci, tvrdil o školním masakru americký dezinformátor. Teď u soudu obrátil

Rodiny deseti obětí jej později zažalovaly za pomluvu a soudy ve dvou amerických státech loni rozhodly, že Jones ve věci nese právní odpovědnost. To připravilo půdu pro sérii procesů, v nichž poroty rozhodnou o výši odškodného, přičemž středeční jednání bylo součástí prvního z nich.

„Je to stoprocentně skutečné," vypověděl Jones u soudu ohledně hromadné střelby z prosince 2012. Zároveň se podle televize NBC News snažil sám sebe prezentovat jako oběť „korporátních médií", která prý jeho slova překrucovala. Jones řekl, že jej mrzí, že „se neúmyslně účastnil věcí, které tyto lidi zranily na citech".

Poslední den svědeckých výpovědí přinesl i moment označovaný některými komentátory za šokující, když právník Heslina a Lewisové Mark Bankston žalovanému oznámil, že má k dispozici kopii dat z jeho mobilu. „Věděl jste, že před 12 dny... se vaši právníci spletli a poslali mi kompletní digitální kopii celého vašeho mobilu se všemi zprávami, co jste za poslední dva roky poslal?" řekl Bankston. Obhájci se po následném nahlášení události nepokusili protistraně zabránit v přístupu k materiálům, „a proto vím, že jste mi lhal", dodal.

Jones dříve pod přísahou vypověděl, že o útoku na Sandy Hook nemá ve svém mobilním telefonu žádné zprávy. Uniklá data ale podle Bankstona toto tvrzení vyvrací. Právník také Jonesovi ukázal údajný e-mail odeslaný z jeho adresy poté, co obviněný deklaroval: „E-mail nepoužívám." „Víte, co je to křivá výpověď?" zeptal se Bankston v jistý moment Jonese.