Biden při prvním projevu v Kongresu ocenil rychlost očkování a představil plán vzdělávání

V jeho rámci má být uhrazena dvouletá všeobecná předškolní výuka a dva roky vyššího vzdělání. Veřejné vzdělávání se tak prodlouží o další čtyři roky. Opatření je součástí Bidenova širšího programu obnovy americké ekonomiky po pandemii: „Abychom vyhráli v soutěži pro budoucnost, opět potřebujeme na generaci investovat do našich rodin, do našich dětí. Když náš národ jako první zavedl 12leté vzdělávání, udělalo to z nás nejvzdělanější a nejpřipravenější národ na světě. Dvanáct let ale už dál nestačí pro konkurenci v 21 století.“