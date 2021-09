Biden naléhal na Gháního, aby vylepšil dojem z boje proti Tálibánu

Biden 23. července v 14minutovém rozhovoru naléhal na Gháního, aby vyřešil to, jak špatně je vnímán boj afghánské vlády proti vzbouřenců. „Nemusím vám říkat, že celý svět a některé oblasti v Afghánistánu mají pocit, že se v boji proti Tálibánu nedaří. A je potřeba, ať už je to pravda nebo ne, ukázat jiný obrázek.“

Poradil mu také, co má udělat. Měl by do čela armády postavit „válečníka“. Pokud podle něj významné postavy afghánské politiky vystoupí společné na tiskové konferenci a podpoří novou strategii, „změní to vnímání, změní to strašně moc.“