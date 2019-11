Američanka objevila ztracenou 15letou dceru v pornovideích

Muž u něj v únoru nakupoval ještě s jedním mužem a s dívkou, která si zakrývala obličej, aby ji nezachytily kamery. Následně všichni tři nastoupili do černého vozu Dodge Challenger.

Vyšetřovatelé zjistili, že auto patří třicetiletému Christopheru Johnsonovi a začali sledovat jeho byt ve floridském Davie. V úterý ho policie zadržela, když s dívkou nastupoval do svého vozu.

Ukázalo se, že videa natáčel Johnson ve svém bytě. Muž popřel, že by měl s dívkou sex, ta ale uvedla opak. Navíc vypověděla, že s Johnsonem otěhotněla a on ji vzal na potrat. To potvrdila prohlídka Johnsonova bytu, během které byly nalezeny dokumenty z potratové kliniky.