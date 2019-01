Novinky

Coats upozornil také na propojení Číny a Ruska: „Vztahy Moskvy s Pekingem jsou těsnější, než byly po mnoho desetiletí.”

„Rostoucí spolupráce mezi Ruskem a Čínou, ke které po generace nedocházelo, by mohla být pro Spojené státy výhledově velkou otázkou,“ potvrdil nezávislý senátor Angus King.

Coats také upozornil, že se přeskupují síly, protože „poválečný mezinárodní systém se dostal pod rostoucí tlak kvůli pokračujícím kybernetickým hrozbám a hrozbám šíření jaderných zbraní, soupeření ve vesmíru a regionálním konfliktům“.

Šéfové tajných služeb před Senátem: zleva ředitel FBI Christopher Wray; ředitelka CIA Gina Haspelová a ředitel Národní zpravodajské služby Dan Coats.

FOTO: Joshua Roberts, Reuters

„Čína, Rusko, Írán a Severní Korea stále více používají kybernetické operace, aby kradly informace, ovlivňovaly naše občany nebo narušily kritické infrastruktury,“ řekl na slyšení, které se dále účastnily špičky FBI a CIA. Zmínil, že Rusko používá sociální sítě k eskalaci sociálního a rasového napětí, k podkopávání důvěry v úřady a ke kritizovaní politiků.

Demokratický senátor Mark Warner dodal, že on se zejména obává toho, jak Rusko používá sociální sítě „k rozdělení společnosti a k vlivu na demokratický systém“. Vnímá i hrozby Číny v technologické oblasti.

Ředitel FBI Christopher Wray, který se schůzky také účastnil, varoval: „Hrozba čínské kontrarozvědky je mnohem větší, širší, otravnější, náročnější a vzbuzující větší obavy než jakákoli jiná kontrarozvědná hrozba.“ Uvedl to v době sílícího sporu okolo čínské firmy Huawei vyrábějící nejen mobilní telefony, ale hlavně zařízení pro šíření jejich signálu.

KLDR se jaderných zbraní nevzdává

Coats také podal úplně jiný obraz Severní Koreje, než šíří Donald Trump. Podle něj je nepravděpodobné, že by se KLDR vzdala všech svých jaderných zbraní. Navzdory tomu, že její poslední kroky naznačují ochotu to udělat. Coast uvedl, že se KLDR vzdala provokativních kroků, už více než rok neprovedla žádný další jaderný test ani nevypustila nosič jaderných hlavic, a dokonce zlikvidovala část své jaderné infrastruktury. Podle něj však Pchjongjang svou politiku ve skutečnosti nezměnil.

Ředitel americké Národní zpravodajské služby Dan Coats

FOTO: Joshua Roberts, Reuters

Navzdory slovům Pchjongjangu o denuklearizaci Korejského poloostrova se Coats nedomnívá, že by se tamní režim mínil jaderných zbraní vzdát: „Aktuálně odhadujeme, že Severní Korea bude usilovat o to zachovat si své kapacity zbraní hromadného ničení, a je nepravděpodobné, že by se zcela vzdala svých jaderných zbraní a kapacit na jejich výrobu, protože její vůdci vidí jaderné zbraně jako klíčové pro přežití režimu.“ KLDR vždy tvrdila, že právě jaderné zbraně brání útoku na Severní Koreu.

„Naše závěry podporují naše pozorování některých aktivit, které jsou v rozporu s úplnou denuklearizací,“ dodal Coats. Neuvedl sice důkazy, ale loni se objevily informace o dalších utajených závodech na obohacování uranu, raketových střelnicích i o výrobě další balistické rakety.

Naopak Írán podle zjištění zpravodajských služeb jaderné zbraně nevyvíjí, řekl Coats. Americký prezident přitom jednostranně vypověděl smlouvu s Íránem o jeho jaderném programu a hovořil o ní jako o nejhorší smlouvě v historii, protože podle něj nepostihovala vývoj raket a neomezovala působení Íránu v dalších zemích.

Islámský stát má tisíce lidí



Coats rovněž upozornil, že Islámský stát, který Trump považuje z velké části za poražený, má ještě „ještě v Iráku a v Sýrii pod kontrolou tisíce bojovníků” a skupina má „osm odboček, více než desítku sítí a tisíce stoupenců rozptýlených po celém světě navzdory výrazným ztrátám, pokud jde o vůdce a území”.

Jeho slova souzněla s tvrzením velitele arabsko-kurdské milice SDF, které se snaží porazit zbytky Islámského státu na východě Sýrie. Jako zbytky jsou obklíčeny na rozlože osmi kilometrů čtverečných, jenomže tam jsou i tisíce rodinných příslušníků bojovníků.

„Jsou tam tisíce rodin IS. Když to uvážíme, jsou to civilisté. Nemůžeme zaútočit a ohrozit život jakéhokoli dítěte,” sdělil podle ČTK mluvčí SDF Mustafá Balí. SDF podle něj odmítla nabídku, že se bojovníci IS vzdají výměnou za záruku bezpečného odchodu.