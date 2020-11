Grafy se barví do ruda. Prognózy hovoří pro Trumpa

Za budoucí vítěze amerických prezidentských voleb se sice prohlásili oba kandidáti, grafy na webech amerických zpravodajských serverů se ale začínají barvit do ruda, a to i v predikcích pro většinu zatím nerozhodnutých států. Jednoduchý graf na úvodní stránce The Washington Post dává tušit, že pokud se trend neobrátí, je zřejmě rozhodnuto.