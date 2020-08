Biden: Trump přispívá k násilí

Rád pomáhám lidem, říkal strážník, který v Kenoshi sedmkrát střelil do zad černocha

Starosta Portlandu za demokraty Ted Wheeler v neděli ostře kritizoval šéfa Bílého domu. „Jste to vy, kdo stvořil nenávist a rozdělení,“ vzkázal starosta Trumpovi. Prezident o víkendu vychrlil řadu tweetů, v nichž mimo jiné otevřeně vyjádřil podporu svým stoupencům mířícím do Portlandu čelit protestujícím, které v pátek označil za anarchisty, agitátory, výtržníky a plenitele. Zdůraznil přitom nutnost nastolit „zákon a pořádek“.

Trump se v úterý chystá navštívit město Kenosha ve státě Wisconsin, přestože tam minulý týden znovu propukly protesty po postřelení Afroameričana Blakea před jeho dětmi. Demokraté se domnívají, že by Trump do města jezdit neměl, neboť se domnívají, že to ještě zhorší napětí.