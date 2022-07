Průzkum 1. kolo: První Babiš, následuje Pavel, Nerudová překvapila

V případě, že by se nyní konalo první kolo prezidentských voleb, zvítězil by šéf hnutí ANO Andrej Babiš se ziskem 31,7 %. Vedle něj by do druhého kola postoupil Petr Pavel, který by obdržel 23,8 % hlasů. Vyplývá to z nového průzkumu agentury Ipsos. V průzkumu se vyšvihla i Danuše Nerudová.