Pavel: Když bude někdo lepší, nebudu kandidovat na prezidenta

Dodal, že pokud by byly volby nyní, nemá žádný důvod takto postupovat. „Protože by to znamenalo, že vytvořím mnohem snazší cestu třeba Andreji Babišovi, a to bych opravdu nerad,” poznamenal. Je podle něj těžké předvídat, jaká situace bude na podzim. „Když se mě zeptáte třeba v září nebo v říjnu, třeba vám řeknu víc,” doplnil.