Nejvyšší podporu na Hrad má Babiš, potenciál má vyšší Pavel

Při zohlednění volebního potenciálu, který ukazuje, kolik hlasů by mohl kandidát hypoteticky získat, pokud by ho volili všichni, kteří jeho volbu vážně zvažují a nevylučují účast u voleb, vychází z průzkumu nejlépe Pavel (33,5 procenta) před Babišem (31,5 procenta) a Fischerem (23,5 procenta). Hilšerův potenciál je 17,5 procenta, Němcová by mohla oslovit 14 procent voličů.