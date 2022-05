Marek Hilšer - lékař a politik míří podruhé do prezidentských voleb

Marek Hilšer se narodil 23. března 1976 v Chomutově. V roce 1989 emigrovala rodina do Španělska. Rok po sametové revoluci se vrátili zpět do Československa.

Vystupoval jako mluvčí studentské iniciativy, která v roce 2008 protestovala proti plánům na privatizaci fakultních nemocnic. Tehdejší ministr zdravotnictví Tomáš Julínek (ODS) z nich chtěl akciové společnosti, v nichž by většinu akcií držel stát, Univerzita Karlova by měla 34procentní podíl.

O čtyři roky později s několika studenty vyhodil z oken Právnické fakulty UK devadesát melounů jako projev odporu vůči připravované reformě zákona o vysokých školách. Její příprava stála 90 milionů. Podle organizátorů protestů by zasáhla do akademických svobod, snížil by se vliv studentů na fungování jejich veřejné vysoké školy, naopak větší moc by získala vláda.