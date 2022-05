Karel Diviš oznámil prezidentskou kandidaturu ve volbách v roce 2023

Karel Diviš vystudoval matematiku a ekonomii na Univerzitě Karlově. Během své kariéry v oblasti IT dosáhl řady úspěchů, podílel se na mnoha projektech od prvního on-line rezervačního systému pro nákup letenek ve střední a východní Evropě přes práci v oblasti systémové integrace a outsourcingu IT až po založení e-learningových vzdělávacích kurzů. Dvacet let se také věnoval sportu jako externí redaktor České televize. V lednu 2022 oznámil svou kandidaturu na prezidenta, volby jsou plánované na rok 2023.