Ministerstvo vnitra oznámí, koho připustí k prezidentským volbám

Odmítnutí kandidáti se budou moci do 30. listopadu odvolat k Nejvyššímu správnímu soudu. Státní volební komise bude moci vylosovat zaregistrovaným kandidátům volební čísla až po případném soudním rozhodnutí, čas na to má podle volebního harmonogramu do 16. prosince. Pokud se žádný z odmítnutých kandidátů neodvolá, volební čísla vylosuje komise už 1. prosince.