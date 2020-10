Strany na jižní Moravě chtějí vyšachovat vítězné ANO

V Jihomoravském kraji se jedná o koalici KDU-ČSL, Pirátů, ODS s podporou Svobodných a STAN. Novinářům to řekli zástupci všech čtyř možných koaličních partnerů. Strany by v případě vytvoření koalice obešly vítěze voleb, kterým se stalo hnutí ANO. Hejtmanem by mohl být lídr KDU-ČSL Jan Grolich. Nyní je hejtmanem lídr ANO Bohumil Šimek. Koalice by měla mít 37 mandátů mezi 65 zastupiteli