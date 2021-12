Piráty v Praze povede do voleb opět Hřib

„Rád bych poděkoval všem, kteří se rozhodli mi dát hlas. Bude mi ctí reprezentovat pirátské hodnoty a prosazovat pirátský program i v dalším volebním období. Beru to jako pokračování svého závazku ze všech sil pracovat pro Prahu, ” uvedl Hřib.

Hřib svou pozici lídra před členy obhajoval tím, že by byla chyba měnit tvář kampaně. „Známá tvář je v komunálkách důležitá. Proto také první na pásce byla posledně ODS, protože lidi znali Bohuslava Svobodu. Proto muselo ANO dělat bizáry s ‚obytným mostem‘, aby představili Stuchlíka. Pokud i my budeme muset znovu představovat lídra, tak dohromady s náklady na antidezinfo nám už na představování našich vizí nic nezbyde,“ uvedl.

„To stačilo na 17,07 procenta a primátorský řetěz. Takže opravdu nemusíme oslovovat 51 procent. Není důvod se tvářit jako catch-all party. Výsledky voleb do Sněmovny to potvrzují,“ napsal.

Komrsková na pirátském fóru slibovala změnu a návrat k pirátským kořenům. V debatě se mimo jiné musela vypořádat s dotazy, jak by reagovala na kampaň konkurence, že Piráti neumí řídit město a změnou lídra to potvrdili.

„V minulé kampani jsme museli investovat více času do Zdeňka, který nekandidoval jako politicky známá tvář a zvládli jsme to,“ poznamenala rovněž.

„Mediální obraz Pirátů jako těch, kteří chtějí vyvlastňovat byty nebo bojují proti automobilitě, se nám nepodařilo vyvrátit a bylo to použito i v parlamentních volbách,“ uvedla.

Podle Hřiba je třeba se zaměřit na sídliště a lidi, co jezdí MHD. „Proto jsem vyjednal peníze z EU na revitalizaci veřejných prostranství a investice do MHD. A taky si dovolím připomenout, že já osobně bydlím na sídlišti a do práce jezdím MHD,“ sdělil.