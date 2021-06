Volby by vyhrála koalice Pirátů a STAN. Přísaha poprvé ve Sněmovně

Na druhém místě by se v řijnový parlamentních volbách umístila koalice Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) s 21,5 procenta hlasů. Do Poslanecké sněmovny by se podle aktuálních výsledků dostalo také hnutí SPD, kterému agentura přisuzuje desetiprocentní výsledek. Těsně nad hranicí vstupu do Sněmovny by s 5,5 procenty skončili komunisté.

Poprvé od svého založení by povinnou pětiprocentní hranici pokořilo hnutí Přísaha bývalého šéfa protimafiánské centrály Roberta Šlachty. To by získalo přesně pět procent hlasů.

„Významný příliv podporovatelů zaznamenalo v květnu hnutí Přísaha Roberta Šlachty. Data ukazují, že nejvíce příznivců čerpá od ANO a také přilákalo dřívější nevoliče. V květnu se přidali dřívější voliči SPD, kteří Přísahu hodnotí jako věrohodnější, sympatičtější, s komplexnějším protikorupčním programem,” osvětlili autoři průzkumu.

Podle nejnovějšího průzkumu by ale v Poslanecké sněmovně chyběla ČSSD, u níž neustává dlouhodobý propad preferencí. Aktuální průzkum straně přisuzuje tři procenta.

Bez koalic by vyhrálo ANO

V případě, že by strany kandidovaly samostatně, nikoliv v ohlášených koalicích, nejlépe by se umístilo vládní hnutí ANO. To by získalo 19 procent. Se 16,5 procenty by následovali Piráti, což znamená zhruba dvou a půl procentní pokles oproti dubnovému průzkumu.

„Květnový model naznačuje možný propad voličské přízně Pirátů. Největší odliv nastal směrem k ODS, resp. koalici SPOLU, a to zejména jako reakce na některé programové body Pirátů, které byly zveřejněny v průběhu dotazování. Nejčastěji byl v tomto směru zmiňován nesouhlas se zdaněním nemovitostí (byť v programu Pirátů se hovoří pouze o komerčních nemovitostech) nebo příprava k přechodu na euro,” objasnili autoři průzkumu.

O třetí a čtvrté místo by se dělili shodně s 11,5 procenty Starostové a nezávislí a ODS.

Stejný počet hlasů jako v modelu zahrnujícím koalice by připadl hnutí SPD, tedy 10 procent. Do Sněmovny by se vedle zmíněných stran dostaly v tomto případě také TOP 09 s 6,5 procenty a KSČM s pěti procenty.

Pod pětiprocentní hranicí by skončily strany, které nyní ve Sněmovně jsou zastoupeny, a to lidovci, ČSSD či Trikolóra. Stejný osud by potkal i Přísahu.

Rozdíly mezi jednotlivými modely, v nichž jsou nebo nejsou zohledněny koalice, jsou způsobeny rozhodováním voličů. Někteří voliči totiž nemusí být spokojeni s jednou či více stranami spojenými v jednom koaličním uskupení. Pro danou koalici by tak nehlasovali a svůj hlas by dali jiné straně, případně by se voleb neúčastnili. Z tohoto důvodu se zisky jednotlivých stran mohou v modelu, který nezohledňuje koalice, lišit.