Stanjura: Se STAN uděláme dobrý program, s Piráty by to bylo těžší

Prý chodíte po Praze a představujete se jako budoucí ministr financí ve vládě Andreje Babiše. Co je na tom pravdy?

Nic. Chodím většinou po Moravskoslezském kraji, ne po Praze, a nikdy bych se jako budoucí ministr nepředstavoval. První úkol je vyhrát volby a pak sestavit vládní většinu. Osm let říkám, že s Andrejem Babišem vládnout nebudeme. Paní Maláčová (ministryně práce a sociálních věcí za ČSSD) si to celé vymyslela, je to lež. Mě to spíš pobavilo, než urazilo. Zoufalí lidé dělají zoufalé věci a paní Maláčová je zřejmě v zoufalé situaci, jinak si to neumím vysvětlit.

I tak se o vás mluví jako o pragmatikovi, který by se jednání o vládě s ANO nebál.

To říká někdo, kdo mě vůbec nezná. Samozřejmě že jako předseda poslaneckého klubu ODS musím ve Sněmovně vyjednávat s ostatními stranami, ale to je něco jiného než vyjednávání o vládě. Lidé, kteří to říkají, nás nechápou nebo záměrně vytvářejí mlhu a slouží Babišovi. Nám jde o program, hodnoty a ideály, není to tak, že bychom jen počítali křesla.

S Babišem jsme mohli jít do vlády před čtyřmi lety, neudělali jsme to a neuděláme to ani teď. První, co nám lidé v kampani říkají, je, že máme vyhnat Babiše, a až potom se ptají, co bude s rozpočtem. Člověk má slyšet hlas voličů a je vyloučené, že bychom udělali takovou pragmatickou dohodu.

Mluvíte o programu a hodnotách, zároveň by vám ale nevadilo jít do vlády s Piráty, tedy stranou, která má velmi blízko k levici.

Otevřeně říkám, že taková vláda by měla charakter velké koalice podobné té, jaká nyní končí v Německu. My máme dlouhodobě blízko ke STAN, jedenáct let jsme ve stejných parlamentních lavicích. Tři roky jsme společně vládli a teď jsme osm let v opozici. S Piráty to bude složitější, to nezastíráme. Ale myslím, že se STAN jsme schopni vytvořit dobrý středopravicový program.

Nezaseknete se na některých bodech, jako je přijetí eura či manželství pro všechny?

Euro nebude otázka příštích čtyř let. Na něm se asi neshodneme, ale jakákoli vláda, i kdyby chtěla, by to neměla šanci uzákonit.

My máme řešit zdravé české veřejné finance, to je mnohem důležitější. Na občany má stav veřejných financí už teď negativní dopad. Vidíme zdražování, inflaci, ceny se vymkly kontrole. Každý to vidí už dnes při nákupu, a to ještě nepřišly složenky za energie. Máme řešit tohle, a ne euro.

A co manželství pro všechny? Nerozklíží se na tom i koalice Spolu, kde jsou s vámi lidovci a TOP 09?

Nevidím to nijak dramaticky. Je to etická otázka. Já se netajím, že bych hlasoval proti, ale kdyby zvítězil opačný názor, protestovat nebudu. Žádám ale obě názorové strany, aby se vystříhaly silných výroků. Každé neurvalé vystoupení z obou stran ničemu nepřispívá, jen to hrotí situaci. Nerad bych byl nálepkován jako konzervativní bílý páprda se sklony k fašismu.

O jaké ministerstvo byste si v příští vládě řekl?

Máme cíl, aby byl Petr Fiala premiérem, pak se bude v ko­alici vyjednávat, jaká ministerstva si rozdělí koaliční strany, a potom se teprve bude řešit jejich obsazení. Nechal bych to na premiérovi. Pokud by mě Petr Fiala požádal, tak bych zodpovědně posoudil, jestli bych ten či onen resort byl schopen vést, nebo ne. Ještě jsme ale volby nevyhráli a spekulovat o ministerstvech mi přijde předčasné. Není to pokorné vůči voličům.

Hodně kritizujete ANO, že nestaví dálnice, ale když byla ODS u moci, taky jich moc nepostavila. Sám jste byl krátce ministrem dopravy. Mělo by to být teď lepší?

My kritizujeme vládu ANO za to, že nebyla schopna naplnit své cíle v programovém prohlášení. Každopádně máme lepší recept na zrychlení stavebního řízení skrz digitalizaci, než je vytvoření velkého úřadu, který to jen zhorší. Máme dvě zásadní priority, se kterými tato vláda ani ta přechozí nepohnula. Jedna je spojení moravských a českých krajů, tedy dálnice D35, druhá je pražský okruh.

V programu máte, že spotřební daně mají zohledňovat škodlivost. Znamená to, že i přes proklamace, že daně zvyšovat nebudete, některé přece jen zvýšíte, například u alkoholu a tabáku?

Například daň z tabáku je částečně harmonizovaná s evropskými předpisy a tu občas zvednout musíte, abyste dostáli závazkům. Obecně si myslím, že u lidských hříchů má daňová politika zohlednit škodlivost. Od toho jsou odborníci, aby řekli, co je více a méně škodlivé, a pak se o tom můžeme bavit.

Jinými slovy některé daně zvýšíte.