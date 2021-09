Skončil v ringu Hamáček, nebo Bartoš? aneb Úlety letošní kampaně

Škoda že už nemáte stejnou odvahu přijít k nám do Senátu odpovědět nám na otázky, co jste chtěl po odhalení kauzy Vrbětice řešit v Moskvě. Zvali jsme Vás jí čtyřikrát…

Ani předseda Pirátů Bartoš nevyvázal bez kampaňového „škraloupu“. Na jednu stranu zdvižené obočí některých komentátorů vzbuzuje jeho mixování DJ setů během kontaktní kampaně. „On to Ivan myslí tak, že by to stejně míchal i ve Strakovce. Ale možná, že to taky je pirátský útok na důchodce,“ glosoval novinář Petr Holec.