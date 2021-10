Rakušan: Prezidentská kandidatura? Nevím, zda mám dost zkušeností a moudrosti

<br>

Piráti získali ve volbách čtyři místo dosavadních 22 mandátů, naopak počet poslanců STAN vzrostl ze šesti na 33. Nevyčetli vám kolegové z Pirátů, že byli překroužkováni?

Emoce tam každopádně jsou a nevidím se tomu. Otevřeně říkám, a to nemyslím špatně ke kterémukoli z našich poslanců, by bylo pro klid v koalici lepší, kdyby ten poměr byl vyrovnanější.

Čím více procent strana má, tím menší význam kroužky měly. Takže zásadní problém je, že jsme zůstali výrazně za našimi plány. Zkrátka 15,6 procenta nemůžeme prezentovat jako úspěch naší koalice.

Na vaši hlavu nyní padá, zda jste nevedli kroužkovací kampaň, která byla v rámci koaliční smlouvy zakázaná. Reflektoval jste se členy, jestli nedošlo v tomto směru k pochybení?

Určitě ano. Analýzu si děláme podrobně. V několika případech před volbami se objevilo to, co bylo na hraně nebo za hranou koaliční smlouvy. A tam jsem vždycky zasáhl a zcela prokazatelně zmizely takové statusy ze sociálních sítí.

Na druhou stranu jsme si koaliční radou schválili tzv. mikrotargetingovou kampaň, tedy kampaň podporující lokální kandidáty nebo významné osobnosti z daného regionu. Kandidáti STAN si jich sehnali asi 300 a Piráti jich měli asi 90.

A pokud je poměr na kandidátce 2:1 ve prospěch Pirátů a kroužkovalo 23 procent voličů STAN a 15 procent Pirátů, tak v jednoduché matematice se kroužky mnohem více uplatní u toho, kdo má menší počet kandidátů na celkové listině.

Takže bych se spíše zaměřil na to, zda by nebylo dobré, což jsme již promeškali, a sice abychom v září naopak obě strany ke kroužkování vyzvali. Mohli jsme mobilizovat ke kroužkování jak pirátské voliče, kteří by měli větší motivaci to svoje právo uplatňovat, tak naše starostenské.

A poslední poznámka. Zcela prokazatelně i v krajích, kde nebylo ani podezření na kroužkovací kampaň, byla také tendence vykroužkovat kandidáty STAN. Například v Moravskoslezském kraji se nám dostala do Poslanecké sněmovny kolegyně, která dokonce neměla ani žádnou vlastní kampaň.

Není to ale i tak, že voliči v Moravskoslezském kraji chtěli zkrátka více Starostů? Nevyjádřili obyčejně vlastní preference?

Vlastně ano, to máte pravdu. Voliči vyjádřili preference. A teď zkoumejme příčiny, proč to tak bylo. A je pravda, že Piráti na rozdíl od Starostů čelili v kampani neuvěřitelným útokům. Na pár individuálních kandidátů STAN v krajích kampaň vedena byla, i na mě jisté útoky byly vedeny, ale globálně vzato byly mnohem větší útoky na Piráty. Stali se štítem demokratické opozice.

A zcela objektivně to bylo chybnou strategií Andreje Babiše, kdy v srpnu nezpozoroval trend, že výrazně roste koalice SPOLU. A že svou zvolenou strategií útočit pouze na jednu entitu se mu sice v těchto volbách opravdu velmi výrazně povedlo ponížit Piráty, ale zároveň se mu nepovedlo eliminovat růst koalice SPOLU.

Ač zmiňujete, že byla kampaň vedena i proti vám, získal jste vůbec největší počet preferenčních hlasů. Nechybí Pirátům výrazné osobnosti? Není namístě se i takto zamyslet?

Určitě máte pravdu. Vždycky je těžká cesta do voličovy duše – jaká motivace vedla lidi k tomu, aby ten kroužek dali. A jeden z těch odhadů je ten, že voliči, který se o politiku detailně nezajímá, padnou do očí lidé, které zná.

A samozřejmě těchto lidí máme jako STAN o poznání více než Piráti. Takže i tohle mohlo hrát roli.

Také jste měl po volební sobotě apelovat především na nově zvolené poslance STAN, aby se k pirátským kolegům chovali velkoryse. To můžete potvrdit? Jak jste to myslel?

Apeloval jsem na to, aby tu nebyla žádná tendence říkat, že jsme výsledek vybojovali jenom my Starostové. Vybojovali jsme ho jako koalice a v důsledku kroužkování došlo k disproporci.

A probírali jste ten výsledek již mezi čtyřma očima s šéfem Pirátů Ivanem Bartošem?

(kývá) Zklamání Ivana Bartoše z celkového výsledku i z výsledku Pirátské strany je samozřejmě obrovitánské. A základní linka, kterou oba držíme a padla i v tom rozhovoru mezi čtyřma očima, je, že koalice zkrátka existuje. A pokud nemáme zklamat očekávání lidí, je potřeba dodat demokratickou vládu, která bude čítat všech pět stran.

Zmiňoval jste, že by pro koalici bylo lepší, kdyby tam disproporce nebyla. V jaké atmosféře jste tedy vlastně vstupovali do povolebních jednání?

Zcela upřímně ve složité atmosféře. Není tu energie, kterou hlavně Pirátská strana musí trávit vnitřní diskusí. Mikuláš Ferjenčík, významná osobnost koaliční rady, už není ve funkci. Takže oni přeskupovali i složení vyjednávacího týmu. Najednou tam za námi chodí lidé, se kterými jsme nevyjednávali. Sedá si i ten formát. A samozřejmě to pro koncentraci na vyjednávání s druhou koalicí optimální není. Komunikaci ale máme čilou.

V koaliční smlouvě s Piráty máte, že půjdete společně do vlády i opozice. Piráti si vstup ale ještě musí stvrdit na vnitrostranickém fóru. Co by následovalo v případě, že by si účast ve vládě neodsouhlasili?

Ale já si tu variantu nepřipouštím. Pracujeme s informací, že do vlády chtějí, pracují na vládním programu a účastní se vyjednávání o struktuře budoucí Sněmovny a vlády.

Na druhou stranu se objevují právě na fóru i hlasy, že by si měli odpočinout v opozici.

Hypoteticky přijdou mechanismy jako smírčí koaliční jednání. Nejsem právník, ale předpokládám, že takové budou. Museli bychom se bavit o tom, jakým způsobem bychom dále naložili s koaliční smlouvou.

Jako STAN říkáme na rovinu, že chceme umožnit, aby tady vznikla demokratická vláda. A to říkáme i v jednání s Piráty. Neumím si představit, že si voliči objednali, že je tady demokratická většina, a my bychom v jednání zkrachovali. Kdybychom zemi nedovedli k jiné vládě než za účasti ANO a SPD.

Takže se bavme o tom, co je výše v hierarchii. A pro nás je úplně nejvýše sestavit vládu, která už lidi nezklame. A já doufám, že bude i s účastí Pirátské strany.

Vyzdvihoval jste výkon Petra Fialy. V některých televizních debatách jste ho porazil. V éteru padá, jestli nebylo chybou, že jste nestál v čele PirSTANu vy?

Teď to není falešná skromnost, ale já vlastně nevím, i když pak člověk sleduje twitterovou bublinu, jestli jsem Petra Fialu porazil. Každý jsme jiný. V jedné z debat jsem byl ironický a trochu útočný na Andreje Babiše a možná jsem ho stylem, na který není zvyklý, překvapil. Na druhou stranu Petr Fiala předvedl svůj standardní státnický výkon. Naše pozice byla pokaždé jiná a možná jsme se dobře doplňovali.

A nemyslím, že Ivan Bartoš selhal. Naší strategií bylo, abychom lidem ukázali, že jsou tu Piráti – Ivan Bartoš – a Starostové – Vít Rakušan. A pojďme je oslovit dvěma odlišnými energiemi, protože naše elektoráty nejsou stejné. A zadali jsme k analýze, jestli to bylo dobré rozhodnutí, nebo ne.

Ještě k aktuálnímu vyjednávání. Seznam Zprávy přišly s informací, že vám s Piráty trochu dochází trpělivost. A že jim nabízíte tři ze šesti resortů, ale oni nepředložili svou jasnou představu. Tak jak to je?

(povzdychne si) Tohle úplně nechci komentovat ze dvou důvodů. Zaprvé ta věc není dořešena a zadruhé mám dnes (rozhovor probíhal ve čtvrtek – pozn. red.) předsednictvo STAN.

Nicméně aktuální situace minimálně naznačuje, že úplně hladce jednání s Piráty prozatím nejdou.

A já si myslím, že hladce to neprobíhá ani v koalici SPOLU, ale nebudu ji hodnotit. Jedná se zkrátka o posty na příští čtyři roky a každý má více kandidátů. Od začátku jsme měli v plánu kandidáta na každé ministerstvo jak za Piráty, tak STAN. A je jasné, že se o nějaká ministerstva samozřejmě dohadujeme s tím, kdo z nás má lepšího kandidáta, jaká je silovost resortů a tak podobně. A zatím nemám pocit, že by to dohadování bylo nepřátelské. A je nutné, abychom měli jasno do příští schůzky se SPOLU, která se koná v úterý.

Jaké resorty byste rád vedle vnitra získal pro STAN?

Vnitro nějak tak již putuje éterem. Takže to potvrzuji. Ale dále bych to nerad komentoval z důvodu velkého alibismu. Jednání ještě běží.

Vláda bude mít pět stran a lidé z toho mají strach, který je opodstatněný. Musíme lidem dát, aby vláda čtyři roky vydržela. Abychom byli schopni ukázat, že jsme něco zvládli.

A atmosféra ve vládě musí být taková, aby se někdo ze stran necítil nějakým způsobem zadupán do země. A to je hodinářská mechanika vyjednání.

A proto i tajně vyjednáváme. To nejsou kšefty s funkcemi. To je zkrátka vyvažování nejdůležitějšího orgánu v zemi, který ji má vést. A hledáme zaprvé dobré lidi a zadruhé vyváženost, aby ta vláda byla stabilní.

Piráti dlouho zbrojili proti kumulaci funkcí. V případě, že by se stal Ivan Bartoš ministrem, nastoupila by po něm poslankyně STAN. Měl by podle vás přepustit mandát?

Popravdě jsem se o tom s Ivanem nebavil. Pokouší se prosadit klouzavý mandát pro tohle volební období, ale zatím to tak není. Potom se musíme poradit. V téhle chvíli bych zcela rozuměl tomu, kdyby Pirátům šlo o to, aby si udrželi čtyřčlenný poslanecký klub. Nechci mluvit za něj, ale myslím, že v tomhle kontextu je to vysvětlitelné i dovnitř Pirátské strany.

Prezidentské volby se budou konat nejpozději v lednu 2023. A mluví se o tom, že Andrej Babiš se rychle přizpůsobil situaci, začal vést kampaň, a rovněž průzkumy mu šance připisují. A vedle něj je tu také šéf SPD Tomio Okamura, který by se mohl pokusit získat zpět hlasy Volného bloku atd. Kolik myslíte, že by strany vznikající vlády měly postavit kandidátů? Nehrozí, že se hlasy rozdrolí?

Hrozí. V ideálním světě je tu dohodnut jeden silný kandidát, na kterém je krásná průřezová shoda politických stan a třeba i občanské společnosti. Jenom mám pocit, že v něm nežijeme. Ale myslím, že až se situace trochu uklidní, je potřeba si k tomu sednout.

A to, že Andrej Babiš zahájil kampaň, ať už na jakékoli volby, je evidentní.

Mezi jmény padá s ohledem na volební úspěch i to vaše. Neuvažoval jste nad tím, zda byste to nemohl být vy, kdo sjednotí hlasy napříč spektrem?

Teď mě oslovuje v té věci neuvěřitelné množství známých i neznámých lidí. Skutečně mám jakousi velkou pokoru k tomuhle úřadu. A nikoli k tomu současnému ani minulému prezidentovi. Mým prezidentem byl Václav Havel. To byl člověk se silným příběhem, historií a obrovitánskou životní situací.

A já skutečně nevím, jestli dosahuji nějakých životních zkušeností a nějaké moudrosti, které bych dosahovat měl. Takže mě ty otázky mohou od lidí těšit, ale skutečně nejsem rozhodnutý, že bych šel za Petrem Fialou a říkal mu, že kandidátem má být Vít Rakušan.

Takže nad tím přemýšlíte a aktuálně to nevylučujete?

Nechci říkat: „Nevylučuji, vylučuji.“ Mně ta představa zatím přijde dost šílená, a především přijde dost šílená i mojí manželce.

Od koho přišla po volbách nejhezčí gratulace? Jak spolupracuje s nezvolenými Piráty? Proč se obává aktivace článku 66 k Ústavnímu soudu?

Poslechněte si celý rozhovor v úvodním audiu nebo si ho pusťte ve své oblíbené podcastové aplikaci.