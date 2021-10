Kalousek: Vláda nebrání úspory lidí, ale nízké úvěry Agrofertu

Premiér Andrej Babiš měl podle mezinárodní skupiny novinářů nakoupit přes své offshorové firmy v daňových rájích luxusní nemovitosti. V čem je podle vás problém?

Používat jako podnikatel offshorové firmy nemusí být trestné a někdy to může mít dobré důvody. Problém je, že předseda vlády vždy zdůrazňoval, že nic takového nedělá, protože je poctivý podnikatel, a snažil se vyvolat ve veřejnosti pocit, že kdo to dělá, je zločinec. Z toho plynou dva problémy. Pan premiér obelhával českou veřejnost, protože tvrdil, že nic takového nemá, a za druhé, že to neuvedl do majetkového přiznání.

Babiš říká, že neudělal nic špatného a že se 12 let stará kauza vytahuje na světlo kvůli volbám.

On v tom není sám. Je v tom asi 35 dalších hlav států a pochybuji, že by ta investigativní skupina novinářů plánovala zveřejnění před českými volbami. Tak důležití nejsme. Ale trochu uniká podstata problému. Neexistují podnikatelé jeho velikosti, kteří by nepoužívali offshorové účty. Problém je, že když Babiš takhle lže o svých offshorových účtech, tak nevíme, co ještě skrývá a jak může být vydíratelný. Andrej Babiš představuje bezpečnostní riziko tím, jak lže a jak je vydíratelný.

A není spíše problém v tom, že může jít o praní špinavých peněz?

Vykazuje to znaky daňového úniku a praní špinavých peněz, ale to mě neopravňuje k tomu, abych řekl, že to bylo praní špinavých peněz nebo daňový únik. Od toho tu jsou represivní instituce, aby to vyšetřily.

Nepotřebuji za každou cenu vidět Andreje Babiše za mřížemi. To je drahá záležitost, protože to stojí dva tisíce denně. Ať si jde, kam chce. Ale jako občan nechci mít premiéra, který lže, podvádí a je vydíratelný, protože to může být v důsledku hodně drahé a je to riziko, které si nemůžeme dovolit.

Jako expředseda TOP 09 podporujete koalici Spolu. Ta tvrdí, že za žádných okolností nebude zvyšovat daně. Není to neprozíravé? Vy jste také říkali ve volbách v roce 2010, že daně nezvednete, a pak jste je v krizi zvýšili a ztratili jste kvůli tomu hodně důvěry.

Tato vláda zemi zatáhla na naprosto neudržitelnou trajektorii vývoje veřejných rozpočtů. Jsme ale dávno za okamžikem, kdy se můžeme spoléhat jen na ekonomický růst. Každá vláda bude muset udělat za 200 miliard aktivních opatření, která nebudou populární, protože budou muset vysvětlit lidem, že budou dostávat méně. A této vládě se vymkly z kontroly výdaje, a ne daně a bylo by skandální a nemravné začít diskusi o konsolidaci veřejných rozpočtů u daní.

Koalice Spolu se chová odpovědně, neboť říká, že to jde vyřešit pouze na výdajové straně, a já jim fandím. Ale jako starý politický matador dodávám, že v budoucí vládní koalici může dojít k nezbytnému politickému kompromisu, a pokud se jeden díl konsolidace rozpočtu odehraje na příjmové straně a dva díly na straně výdajů, tak bych to bral jako férový obchod.

Politici Spolu říkají s oblibou „Babišova drahota“, není to stejně nefér, jako když vládě, v které jste byl ministrem financí, vyčítali celosvětovou finanční krizi?

Je to zkratka, ale není to nefér. Bylo by bláhové vyčítat vládě inflační vlnu, která jde Evropou. Ale měla by se zkusit s inflací poprat, aby ochránila úspory občanů a cenovou stabilitu. Problémem je, že se poprat nechce, protože jí to vyhovuje, a nepochybuji, že vysoká inflace a nízké úroky vyhovují Agrofertu.

To usuzujete jen z toho, že je Babiš proti zvýšení úrokové sazby ČNB?

Máme jednu z nejvyšších inflací a vláda přitápí pod kotel obrovskými deficity. Menší deficity by znamenaly, že se s tím perou. Do ekonomiky je možné pumpovat peníze ze dvou míst. Vláda jako regulátor veřejných peněz si může půjčovat do nekonečna peníze a pak je lít do ekonomiky.

Druhým místem je ČNB jako regulátor soukromých peněz, který určuje cenu peněz a tím je může pumpovat do ekonomiky nebo je brzdit. Pokud tu máme bezprecedentní inflaci za 15 let a vláda, místo aby to brzdila, tak přitápí pod kotel – ať je ten rohlík klidně o 10 korun dražší, hlavně když nebude mít Agrofert dražší úvěry – tak ČNB to musí alespoň trochu korigovat. Kdyby vláda tolik nepřitápěla pod kotel, tak bychom nemuseli mít tak drahé úvěry.

ČNB vytáhla do boje, aby ochránila úspory obyvatel a cenovou stabilitu, a potom se nedivím, že hnutí organizovaného zločinu Andreje Babiše, které má zhruba 40 miliard úvěrů, se děsí toho, že budou úvěry dražší.

Přijde mi, že z politických důvodů vidíte svět hodně černobíle. Co argument, že je potřeba ekonomice pomoct po covidu a deficit se smaže růstem?

To je nekompetentní tvrzení a jsem rád, že to řekli i bankéři, protože bod, kdy jsme z toho mohli vyrůst, už minul. Pokud nebudeme chtít každý rok odložit sto miliard na dluhovou službu, tak budeme muset konsolidovat a nedělat 300miliardové deficity.

Pro Spolu je jediným možným koaličním partnerem koalice pirátů a STAN, tak proč tolik šťoucháte do pirátů?

Nejsem politik, ale nezávislý komentátor, a kde vidím evidentní pitomost, tam si šťouchnu. Ale je pravda, že jsou jen dvě možnosti. A pokud bude pokračovat babišismus, tak bych chtěl varovat, že za čtyři roky už nebudeme mít opravný termín. V těchto volbách nerozhodujeme o levicové nebo pravicové vládě, ale o tom, zda tu budeme mít oligarchii východního typu, nebo zda tento stát postavíme znovu na koleje civilizovaného evropského státu.

Před každými volbami politici mluví o osudových volbách. Na Twitteru jste napsal, že sdílíte obavy Karla Schwarzenberga, kterému připomíná současná atmosféra situaci před únorem 1948. Není to přehnané?

Není, už proto, že mluvíte s člověkem, který 25 let vedl politický zápas, zda to tu bude více pravicové, nebo levicové, a pokládal to za prioritu číslo jedna. Dnes je mi to úplně jedno, dnes všechny na kolenou prosím, aby to bylo demokratické.

Říkáte, že jste nezávislý komentátor, a to vás uživí?