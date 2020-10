Rýsuje se dvojblok do Sněmovny proti Babišovi

Po triumfu Pirátů a STAN i úspěchu ODS v krajských volbách se už rýsuje dvojblok nynější opozice proti hnutí ANO Andreje Babiše do sněmovních voleb v říjnu 2021. Babiš to sice nazývá spiknutím nenávisti, ale oba středopravicové bloky předpokládají, že by ANO přečíslily vzhledem k nepříliš utěšeným vyhlídkám ČSSD a komunistů, bez nichž by případné pokračování Babišovy vlády těžko bylo možné.