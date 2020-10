Piráti druzí na pásce. Pokořili jsme další metu, hlásí Bartoš

„Mám radost, že jsme tak pokořili další metu politiky a že naši politiku, kterou děláme ve Sněmovně, můžeme skrze ty kraje propojit. Propojení i s evropskou politikou je něco, co Piráti umí,“ řekl Bartoš.

Piráti si dali za cíl získat 100 mandátů a založit senátorský klub, k čemuž by potřebovali získat čtyři senátorská křesla. Podle předběžných výsledků mají 91 mandátů a v rámci olomoucké koalice se STAN dalších 13.

„Zatím se to těžko počítá, protože neznáme detaily, kolik mandátů získaly ostatní strany v rámci různých koalic, ale výsledky nás řadí na druhé až třetí místo na pásce. Jsme velmi vděční, tuto důvěru nezklameme,“ jásal Bartoš.

Samostatný pirátský senátorský klub se ovšem založit nepodaří. Do druhého kola postoupili pouze dva kandidáti z atuto stranu, Adéla Šípová na Kladensku z prvního místa a z druhého místa Daniel Kůs na Plzeňsku.

„Úspěch je pro nás rozhodně Adéla Šípová. Postupuje z prvního místa na Kladensku, za což má můj dík, protože v kampani jsme spolu stáli na jednom náměstí. Je to dobrá politička a dobrý člověk,“ řekl Bartoš.

Připomněl, že do druhého kola postupují také další čtyři kandidáti, které Piráti podporují. Podle Bartoše už strana v některých krajích vyjednává o koalicích.

„Některá jednání proběhla ještě před volbami zejména se stranami středovými, liberálními. Velmi nadějně, a ještě nevím, jak to dopadne, to vypadá v kraji Vysočina, kde bude naše lídryně Hanka vyjednávat o pozici hejtmanky,“ avizoval Bartoš.

„Výsledek v Olomouckém kraji je supr a jsem za něj moc rád. Není to jen o nějakém součtu, ale že si lidi sednou a vytvářejí kampaň spolu. Máme už společnou zkušenost z voleb komunálních,“ řekl s tím, že do půli října by rád představil celostátnímu stranickému fóru návrh na společnou kandidaturu se STAN pro příští rok ve sněmovních volbách.