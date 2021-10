Pekarová: Zbavit Zemana pravomocí je krajní řešení

Pro TOP 09 jsou volby úspěchem, zdvojnásobili jste klub na 14 poslanců, jak volby hodnotíte?

Volby přinesly řadu dobrých zpráv. Podařilo se porazit hnutí ANO, voliči dali většinu demokratické opozici, která má možnost sestavit stabilní vládu. Já kvituji, že končí ve Sněmovně komunisté a že Volný blok, který šíří nenávistnou rétoriku, nebude placen z peněz daňových poplatníků.

Piráty určitě nebudeme chtít vyšachovat z vlády

Jsem také vděčná za výsledek v Praze, kde Spolu získalo přes 40 procent. O tom se mi ani nezdálo.

Zkomplikuje jednání o vládě to, že Piráti byli vykroužkováni Starosty?

Nezkomplikuje. To vykroužkování není příjemná zpráva pro Piráty, kteří si to jistě nějak vyřeší. My je vnímáme jako koalici a jednáme s nimi jako s celkem a počítáme s nimi ve vládě. Je pro nás důležité udělat změnu. Jednání Víta Rakušana vůči Pirátům je velmi férové a oceňuji ho. My Piráty určitě nebudeme chtít vyšachovat z vlády.

To znamená, že by vám nevadilo, že by Piráti měli dvě ministerstva, byť mají jen čtyři poslance?

My se sejdeme ve středu a budeme nejdříve řešit programový průnik. Personální otázky přijdou na pořad až poté.

Babiš by se neměl pouštět do slepé uličky

Jaké máte představy pro TOP 09? Vy budete chtít být ministryní práce nebo šéfkou Sněmovny, jak se spekuluje?

Představy mám, ale nebudu je vyřizovat přes média.

Uvažujete, že pokud Andrej Babiš bude chtít první pokus na sestavení vlády, tak nebudete pro to, aby ANO získalo ve Sněmovně posty místopředsedy nebo šéfů výborů?

Věřím, že k tomu nebude muset dojít. Když Babiš uznal porážku, že je ANO až druhé, a když jsme deklarovali, že s ním o vládě jednat nebudeme, tak by se neměl pouštět do slepé uličky.

Kdyby byl Babiš pověřen prezidentem a nerespektoval, že většinu nemá, a tím by způsobil politickou krizi a zdržoval vytvoření vlády, která má šanci získat důvěru, tak bychom o tom uvažovali.

Ale pevně doufám, že to nebude potřeba, stejně jako v případě pana prezidenta a článku Ústavy 66 (zbavení pravomocí prezidenta pro neschopnost vykonávat úřad). V obou případech je to krajní řešení a vůbec by mě netěšilo, kdybychom k tomu museli sáhnout.

Podle mluvčího Hradu bude prezident Zeman potřebovat tři týdny klidu. Budete to respektovat a ty tři týdny nebudete dělat žádné kroky?

My ten čas určitě nepromarníme. Prezident by měl svolat novou Sněmovnu, a pokud to neučiní, tak se podle Ústavy sejde sama 30 dnů po volbách (9. 11.). Bylo by jistě lepší, aby ji svolal dřív. Také pověření Petra Fialy by panu prezidentovi nezabralo víc než pár minut.

Když konat nebude, co budete dělat?

Kroky, o kterých jsem mluvila, jsou ty nejzazší. Myslím, že nás čas až tak netlačí, abychom nemohli počkat, jak se bude v následujících dnech stav pana prezidenta vyvíjet.

Ale kancelář Hradu by mohla být v poskytování informací o prezidentově zdraví pravdivější než v předchozích dnech, kdy tvrdila, že pan prezident byl pouze vyčerpaný a dehydrovaný. Nemusí sdělovat detaily diagnózy, ale měla by jasně sdělit, kdy bude pan prezident schopen vykonávat funkci.

Sněmovna by měla co nejdříve jednat o rozpočtu na příští rok. Vám se návrh Babišovy vlády nelíbí. Jak ho budete chtít osekat?

Musíme o tom nejdříve jednat s koalicí PirSTAN.

Před volbami jste říkali, že byste ho dokázali upravit o sto miliard. To pořád platí?

Myslím, že jsme dali tolik pozměňovacích návrhů, že by se dal zeštíhlit o 80 miliard (návrh schodku činí 376 miliard).

Co navýšení důchodů o 300 korun nad valorizaci, které jste nazvali předvolebním dárečkem?