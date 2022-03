Jak probíhají francouzské prezidentské volby

Volí se od 8:00 do 18, 19, či 20 hodin. Nejdéle jsou volební místnosti otevřené v největších městech. Pouze na některých zámořských územích a na zastupitelských úřadech v Americe hlasování probíhá o den dříve – v sobotu. Právo volit mají občané od osmnácti let, kteří se jako voliči včas zaregistrují.

18 let je zároveň nezbytný věk, aby mohl jedinec kandidovat. Dále se vyžaduje francouzské státní občanství. Ke kampani patří i zveřejnění majetkového přiznání a prohlášení o svých zájmech a činnostech. Do dvou měsíců po termínu druhého kola musí všichni doložit i výdaje na své kampaně.

Započítají se formuláře s podpisy, které pošta doručí do Paříže Ústavní radě do šestého pátku před prvním kolem, a to do 18:00 toho dne. Pro rok 2022 se jedná o pátek 4. března. Poté se vyhlásí seznam všech kandidátů.